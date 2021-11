Abonații GeForce Now primesc gratuit Crysis Remastered

NVIDIA are o promoție foarte bună pentru abonații GeForce Now. Cei care au deja un abonament cu plată RTX 3080 sau care îl vor plăti în avans (99.99 euro/6 luni) vor primi gratuit o copie de Crysis Remastered pe Epic Games Store. Jocul are o valoare de 30 euro și nu este limitat doar pentru serviciul GeForce Now, putând fi rulat și local pe orice sistem.

Promoția este însă disponibilă doar pentru o perioadă limitată de timp și doar pentru clienții cu planul premium GeForce Now. Dacă vă tentează gaming-ul în cloud, indicat ar fi să încercați servicul mai întâi pe planul gratuit care oferă sesiuni de joc de până la o oră. GeForce Now funcționează în parametri optimi doar pe conexiunile la internet cu latențe mici și stabile și n-ar strica să-l testați înainte să vedeți cum se comportă pe configurația voastră.

Via The Verge