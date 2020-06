Acer a lansat astazi noi monitoare, desktop-uri si accesorii Predator

Acer a lansat astazi noi echipamente de gaming ce includ atat monitoare si calculatoare cat si diverse accesorii Predator.

Monitorul Predator X25 este un model de 24.5 inch cu rezolutie Full HD si o rata de refresh de 360Hz. Este echipat cu G-Sync, isi regleaza automat luminozitatea si temperatura de culoare in functie de lumina ambientala.

AdaptiveLight ajusteaza automat lumina de fundal a monitorului pentru a se potrivi cu o lumina ambientala din incapere, in timp ce ProxiSense le reaminteste jucatorilor sa faca o pauza dupa un interval de timp prestabilit.

Poate fi reglat cu inclinare de la -5 pana la -25 grade, pivotare +/- 30 grade, reglarea inaltimii pana la 4,7 inci si pivotare +/- 90 grade.

Predator XB3 – 4 monitoare intr-o serie noua

Este vorba de Predator XB323QK NV de 31,5 inchi, Predator XB273U GS de 27 inci si Predator XB273U GX plus Predator XB253Q GZ de 24,5 inci. Toate sunt certificate G-Sync, au refres rate de pana la 240Hz si rezolutie Full HD si 4K. Dispun de HDR400, se pot regla in toate pozitiile si au inclusiv iluminare RGB.

Orion 9000 este un calculator echipat cu cele mai noi componente. Regasim la interior un procesor i9 Extrem Edition, 2 placi grafice RTX 2080 Ti in SLI, 3 HDD-uri si doua SSD-uri, 3 ventilatoare FrostBlade de 4.7 inch, racire cu lichid pentru procesor, Wi-Fi 6, OC automat si panou din sticla securizata cu iluminare ARGB.

Orion 3000 este un alt PC de data aceasta echipat cu Core i7 gen 10, RTX 2070 Super, 64GB RAM, SSD de 1TB NVMe, doua HDD-uri, iluminare RGB si panou din sticla. De asemenea are Wi-Fi 6.

Nitro 50 este un desktop casual pentru gaming moderat. Dispune tot de un i7 gen 10 si un RTX 2060 Super, 64GB RAM, 2 HDD-uri de 3TB si un SSD de 1TB. Este o configuratie foarte buna.

Predator Cestus 350 este un mouse nou din seria Predator echipat cu un senzor ce atinge 16.000 DPI, are profile dedicate, conectivitate wireless si o forma placuta.

Ultimul pe lista este un scaun de gaming Predator x OSIM pentru profesionisti. Este un scaun cu masaj care foloseste tehnologia OSIM V-Hand pentru a simula mainile agile ale unei maseuze profesionale pe gatul si umerii utilizatorului.

Jucatorii pot folosi butoanele de pe cotiera din dreapta pentru a controla doua seturi de role care imita o pereche de maini agile care traseaza curba coloanei vertebrale. Sunt disponibile trei programe automate de masaj (gat si umeri, lombar si energizant), concepute de un expert pentru a viza regiunile gatului, umerilor si cea lombara – toate cunoscute ca fiind puncte comune de durere pentru jucatori din cauza perioadelor prelungite petrecute pe scaun.

Rolele scaunului pot fi ajustate pentru a se potrivi cu sase pozitii diferite ale umarului, pentru a satisface persoane de diferite inaltimi. Exista, de asemenea, setari pentru latimea rolei care ofera jucatorilor posibilitatea de a atinge exact locul potrivit, indiferent de latimea corpului lor. Mai mult, jucatorii au optiunea de a seta un masaj programabil care se concentreaza pe o singura zona, oferind muschilor durerosi mai multa atentie si ingrijire.

Preturi si disponibilitate

Seria Predator XB3 va fi disponibila in EMEA din luna August, la preturi incepand de la 439 euro.

Predator Orion 9000 va fi disponibil in EMEA din Octombrie, la preturi incepand de la 2,799 euro.

Predator Orion 3000 va fi disponibil in EMEA din August, la preturi incpand de la 899 euro.

Nitro 50 vor fi disponibile in EMEA din August, la preturi incepand de la 799 euro.

Mouse-ul de gaming Predator Cestus 350 va fi disponibil din Q2 la preturi incepand de la 99 euro.