Acer a lansat echipamente noi din seria ConceptD pentru creatorii de continut

Acer a lansat echipamente noi pentru creatorii de continut, echipamente ce fac parte din seria ConceptD. Regasim notebook-uri, desktop-uri, monitoare.

Notebook-urile ConceptD 3 Ezel si ConceptD 3

Noua serie este destinata studentilor la design, designerilor independenti si micilor studiouri de proiectare. Este o serie puternica ce poate rula fara probleme aplicatii de tip CAD sau Adobe.

ConceptD 3 Ezel dispune de o tastatura iluminata alba, trackpad din sticla cu gesturi multiple, balama cu 6 moduri de utilizare si baterie cu o autonomie de 18 ore.

Dispune de slot de card SD 7.0, port USB Type C Thunderbolt 3, cantareste 1.68kg in versiunea de 14 inch sau 1.9kg in versiune de 15 inch.

Ecranul este validat PANTONE, este Full HD tactil de 14 sau 15.6 inch cu 100% sRGB si o precizie Delta E<2. Poate fi utilizat cu stylus si este dotat cu procesoare Intel Gen 10 precum i7-10750H sau i5-10300H, SSD de 1TB pe slot PCIe si placi grafice GTX 1650Ti.

ConceptD 3 ofera 20 de ore autonomie, dispune de aceleasi procesoare Intel Gen 10, dar regasim si placi video Nvidia Quadro T1000 pe varianta Pro si GTX 1650Ti.

Desktop

ConceptD 100 este ideal pentru design 2D si modelare CAD 3Dla nivel de incepatori. Este echipat cu procesor Intel din generatia 9, grafica Nvidia GeForce sau Quadro, SSD de 256GB, 32GB RAM.

Monitoare

ConceptD CP5 si CP3 sunt monitoare care se adreseaza profesionistilor ce ofera o precizie exceptionala a culorilor. CP5271U V are o precizie Delta E<1 si este validat PANTONE cu 1.07 miliarde de culori. Ofera rezolutie 2560 x 1440 pixeli, HDR 600, Adaptyve Sync, 170Hz si acopera 99% din spectrul Adobe RGB.

CP3 este similar cu CP5, dar are o rata de refresh de 165Hz, rezolutie 3840 x 2160 pixeli, suporta 98% din gama de culori DCI-P3 si are HDR 400.

ConceptD CM3 are un ecran 4K UHD 3840×2160 cu un timp de raspuns de 4 ms (G to G), rata de refresh de 60 Hz si o gama larga de culori care suporta 99% din spatiul color Adobe RGB. Este compatibil cu AMD Radeon FreeSync si, cu validare PANTONE, Delta E<2 si suport HDR400 certificat de VESA.

Preturi si Disponibilitate

ConceptD 3 Ezel va fi disponibil in EMEA din Septembrie, la preturi incepand de la 1,699 euro.

ConceptD 3 va fi disponibil in EMEA din Octombrie, la preturi incepand de la 1,299 euro.

ConceptD 100 va fi disponibil in EMEA din Iunie, la preturi incepand de la 799 euro.

ConceptD CM3 va fi disponibil in EMEA din August, la preturi incpand de la 719 euro.

ConceptD CP3 va fi disponibil in EMEA din August, la preturi incepand de la 629 euro.

ConceptD CP5 va fi disponibil in EMEA din August, la preturi incepand de la 759 euro.