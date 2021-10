Acer are produse cu tratament antimicrobian

Acer a anuntat ca extinde portofoliul de produse cu tratament antimicrobian la mai multe categorii de produse.

Primul produs este TravelMate Spin P4, un laptop convertibil de business cu un agent antimicrobian cu ioni de argint care acopera suprafetele atinse cel mai frecvent.

Laptop-ul are procesoare Intel Core i7 vPro, stocare pe SSD pana la 1TB si rezistenta la impact MIL-STD 810H. Este de 14 inch Full HD, masoara 17.9mm, cantareste 1.53kg si are o baterie foarte una. Este compatibil si cu cartele SIM si Thunderbolt 4.

Acer Enduro Urban N3 este un alt laptop cu tratament antimicrobian. Cantareste 1.85kg, masoara 21.95mm, are rezistenta MI-LSTD 810H si protectie impermeabila pentru porturi, tastatura, difuzoare. In plus are un sistem de drenaj si Aquafan. Este full hd de 14 inch, are procesoare i7, stocare pe SSD, placi grafice Nvidia MX330, si baterii bune.

Enduro Ubrna T3 este o tableta de 10 inch Full HD, camera de 5MP, 4GB RAM si procesor MediaTek Octa Core inca necunoscut. Are aceeasi rezistenta miltiara, strat antimicrobian si protectia la apa si praf.

Acer VE246Q este un monitor antimicrobian de 23.6 inch cu panou VA Full HD. Carcasa monitorului si invelisul ecranului sunt realizate idn plastic reciclat si apoi tratate cu un agent antimicrobian cu ion-argint ce asigura o rata de reducere de 99% impotriva unei serii de bacterii in cadrul testelor JIS Z 2801 si ISO 22196.

Tastatura si mouse-ul Bluetooth Acer KM501 sunt si ele acum tratate, la fel si B501, un mouse Bluetooth.

Prețuri și disponibilitate