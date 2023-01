Acer Swift Go este un laptop ultra subtire cu ecran OLED

La CES 2023 s-a lansat noul Swift Go, un laptop Acer foarte subtire echipat cu ecran OLED. Vine in patru versiuni: Swift Go 16 si 14, Swift Go X 14 si Swift 14.

Acer Swift Go 16 si Go 14 sunt modele de 16 si 14 inch, evident, cu ecrane OLED la 120Hz. Au 500 nits luminozitate, 100% spectru de culoare DCI-P3 si certificare VESA DisplayHDR TrueBlack 500.

Cel de 14 inch are o rezolutie 2880 x 1800 pixeli, iar cel de 16 inch are o rezolutie de 3200 x 2000 pieli si raport 16:10. Vin cu procesoare Intel din generatia 13 cu Intel Movidius VPU pentru un AI perfect, Intel Unison ca sa conectezi dispozitivele intre ele, chiar si cu Android sau iOS, au ventilatoare duble TwinAir si masoara doar 14.9mm si cantaresc 1.3kg si respectiv 1.6kg.

Dispun de USB C cu Thunderbolt 4, HDMI 2.1, microSD reader si camera web 1440p. Camera web mi se pare interesanta, are poate sa bluereze fundalul, filmeaza bine in lumina slaba si elimina zgomotul de fundal. Si microfoanele sunt bune, au ANC. Stocarea este de pana la 2TB cu 16GB RAM DDR5.

Despre Swift X 14, acesta are tot procesoare H din seria 13 de la Intel, RTX 4050, are o racire mai mare, un ecran de 14 inch OLED la 120Hz, la fel ca cele de mai sus, aceleasi porturi si aceeasi camera web. Difera doar placa video dedicata din noua seria RTX 4000 de la Nvidia.

Varianta Swift 14 are doar 1.2kg, 14.95mm, touchpad OceanGlass, tot procesoare Intel Gen13, autonomie de 9.5 ore, certificare Intel EVO, ecran tactil 2560 x 1600 pixeli cu Gorilla Glass, aceeasi camera web, aceleasi microfoane si aceeasi conectica.

Acer Swift Go 16 (SFG16-71) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 1.099 EUR.

Acer Swift Go 14 (SFG14-71) va fi disponibil în EMEA din luna februarie, începând de la 999 EUR.

Acer Swift X 14 (SFX14-71G) va fi disponibil în EMEA din luna aprilie, începând de la 1499 EUR.

Acer Swift 14 (SF14-71T) va fi disponibil în EMEA din luna ianuarie, începând cu 1.699 EUR.