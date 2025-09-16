Actualizarea la iOS 26 poate duce la degradarea performanței și a autonomiei pe iPhone, avertizează Apple

Actualizarea la iOS 26 a devenit disponibilă ieri, însă Apple avertizează că noua versiune a sistemului de operare poate duce la supraîncălzirea terminalelor, la reducerea autonomiei, dar și la performanță degradată. De cele mai multe ori, efectele sunt temporare și apar doar în primele ore și zile după aplicarea actualizării, iar pe măsură ce procesele de fundal, cum ar fi indexarea și actualizarea aplicațiilor sunt finalizate, sistemul revine la normal.

Cu toate acestea, modelele mai vechi de iPhone, cum ar fi cele din generațiile 11, 12 și 13, pot manifesta permanent probleme de performanță și autonomie. Noua interfață Liquid Glass este mult mai solicitantă, iar asta generează o utilizare mai mare la nivelul resurselor hardware, ducând implicit și la scăderi de performanță și autonomie, respectiv la temperaturi de operare mai mari. Cu alte cuvinte, dacă aveți un iPhone mai vechi și doriți să aveți aceeași fluiditate și durată de viață a bateriei ca până acum, cel mai bine ar fi să ocoliți iOS 26. Din câte relatează utilizatorii pe forumurile de discuții, iOS 26 nu este încă suficient de bine optimizat, iar pe iPhone-urile mai vechi duce la încetiniri sesizabile și la o reducere drastică a autonomiei.

Sursa: Apple Support