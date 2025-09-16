iPhone 17 înregistrează cele mai mari întârzieri la onorarea comenzilor din ultimii șase ani

Din datele analiștilor și ale retailerilor, seria iPhone 17 se bucură de o cerere extrem de mare, cu cel puțin 25% peste cea de anul trecut, iar asta generează întârzieri considerabile în onorarea comenzilor. Conform Bank of America, întârzierile sunt comparabile cu cele de acum șase ani, când Apple a introdus seria iPhone 11.

$AAPL – BOFA: IPHONE 17 SHIP TIMES LONGER THAN LAST YEAR Bank of America says iPhone 17 Pro and Pro Max ship dates are more extended than the iPhone 16 at the same preorder stage, with the longest delays since the iPhone 11. Analyst Wamsi Mohan keeps a Buy rating on Apple with a… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 15, 2025

În mai toate regiunile, loturile de precomandă au fost epuizate încă din prima zi, iar termenii de livrare pentru comenzile plasate acum se întind pe o perioadă de cel puțin câteva săptămâni. Ca de obicei, cele mai râvnite modele sunt cele Pro și Pro Max, iar în cazul acestora livrarea se va efectua cel mai devreme luna viitoare. Conform analiștilor BOA, timpul mediu de livrare pentru iPhone 17 Pro este de 18 zile (vs. 14 zile pentru iPhone 16 Pro), în timp ce pentru noul model Pro Max așteptarea ajunge, în medie, la 25 zile (vs. 23 zile pentru iPhone 16 Pro Max). La mare căutare pare să fie și modelul de bază iPhone 17, care are un termen mediu de livrare de 19 zile, cu 9 zile mai mai mare decât în cazul lui iPhone 16.

Pe surse neoficiale, Apple ar fi crescut capacitatea de producție pentru noile modele cu cel puțin 25%, însă, în ciuda acestui lucru, cererea rămâne cu mult peste disponibilitate. Conform estimărilor făcute de analiști, Apple are în plan să producă 100 milioane de unități pentru seria iPhone 17 până la sfârșitul anului și se așteaptă la o creștere considerabilă a numărului de iPhone-uri livrate pentru următoarele trimestre.

Via Wccftech