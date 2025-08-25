Actualizările BIOS devin obligatorii

Actualizarea BIOS este acum o acțiune necesară. Nevoia de actualizare nu mai este doar pentru entuziaști, chiar și utilizatorii obișnuiți ar trebui să facă asta în mod regulat.

Se poate să nu vă puteți folosi complet calculatorul fără o actualizare BIOS. Componente noi—cum ar fi anumite procesoare, memorie RAM sau SSD NVMe—pot necesita suport oferit doar de o versiune actualizată a BIOS.

Actualizările BIOS pot îmbunătăți performanța și stabilitatea. De exemplu, AMD a introdus în BIOS o opțiune cTDP de 105 W pentru Ryzen 7 9700X, oferind un plus de circa 10 % performanță. De asemenea, actualizări pentru procesoare Intel din generațiile 13 și 14 au corectat comportamente termice și de alimentare, reducând crash-urile.

Actualizările BIOS oferă și avantaje de securitate. BIOS este primul cod executat la pornirea computerului, responsabil pentru inițializarea componentelor. Vulnerabilități la acest nivel pot fi exploatate înainte de orice protecție obișnuită din sistemul de operare.

Pentru unii utilizatori stabilitatea actuală pare suficientă. În absența problemelor de compatibilitate, performanță, securitate sau solicitări explicite de la producător, o actualizare BIOS poate fi amânată. În multe cazuri, dacă „nu este stricată, nu o repara” rămâne o abordare sănătoasă.

Sursa