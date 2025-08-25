Rabla 2025: Vouchere mai mici pentru mașinile electrice

Guvernul României reduce semnificativ valoarea voucherelor oferite prin programul Rabla pentru achiziția de vehicule electrice.

Dacă în anii anteriori sprijinul ajungea până la 51.000 de lei, în 2025 suma maximă scade la 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro), conform ghidului aflat în dezbatere publică. Partea bună e că am aflat totuși valoarea eco-tichetului, dar și data începerii programului.

Această măsură vine în contextul unui buget mult diminuat: doar 200 de milioane de lei sunt alocați pentru întreaga ediție, de peste trei ori mai puțin decât estimările inițiale. Autoritățile justifică tăierile prin „situația economică actuală”, potrivit președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică.

Valoarea voucherelor variază în funcție de tipul vehiculului:

18.500 lei pentru mașini electrice 100%

15.000 lei pentru plug-in hybrid sau motociclete electrice

12.000 lei pentru vehicule full-hybrid

10.000 lei pentru automobile cu motor termic sau motociclete clasice

Programul Rabla a fost lansat în 2005 ca o inițiativă de înnoire a parcului auto și reducere a emisiilor. În ultimii ani, accentul s-a mutat pe electrificare, iar voucherele generoase au contribuit la creșterea vânzărilor de mașini electrice în România. Cu toate acestea, în 2025, sprijinul scade semnificativ, ceea ce ar putea afecta ritmul de adopție al vehiculelor nepoluante.

Startul înscrierilor este programat pentru 1 septembrie, iar interesul public rămâne ridicat, în ciuda reducerilor. Rămâne de văzut dacă piața auto va resimți impactul acestor modificări sau dacă cererea se va menține, în special în rândul celor care urmăresc costuri reduse de întreținere și acces la infrastructura de încărcare în creștere.

Apropo, rămân la opinia deloc nepopulară de aici. 🙂

Sursa