Ziua pe Uranus e mai lungă decât credeam

Astronomii au revizuit durata unei zile pe Uranus, iar rezultatul e surprinzător: planeta își finalizează rotația în 17 ore, 14 minute și 52 de secunde, cu 28 de secunde mai mult decât estimarea făcută de Voyager 2 în 1986.

Această corecție a fost posibilă datorită unei analize detaliate a imaginilor captate de telescopul spațial Hubble între 2011 și 2022.

Calcularea duratei unei zile pe Uranus nu e deloc simplă. Spre deosebire de planetele cu suprafețe solide sau cu furtuni vizibile, Uranus are o atmosferă uniformă, fără repere clare. Mai mult, planeta este înclinată la 98 de grade, rotindu-se practic pe o parte, ceea ce complică și mai mult observațiile.

Pentru a depăși aceste provocări, cercetătorii au urmărit mișcarea aurorelor polare, fenomene luminoase generate de interacțiunea câmpului magnetic cu particulele energetice. Aceste aurore au oferit un reper stabil pentru determinarea rotației planetei, cu o precizie de 1.000 de ori mai mare decât estimările anterioare.

Noua durată a zilei nu doar că oferă o coordonată mai fiabilă pentru hărțile planetare, dar va fi esențială pentru viitoarele misiuni spațiale către Uranus, inclusiv pentru alegerea locurilor de intrare în atmosferă.

