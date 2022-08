ADATA Legend 840 1TB – SSD de calitate cu 5 ani garantie si viteze de top

ADATA sunt printre cei mai importanti producatori de SSD-uri. Cu o gama variata de modele, incepand de la solutii super accesibile si pana la modele ultra performante, companie livreaza modele pentru toate buzunarele si pentru toate scenariile de utilizare. Legend 840 este un SSD rapid si cu o garantie comerciala de 5 ani!

ADATA Legend 840 este un SSD in format M.2 si interfata PCI Express 4.0 x4. Suporta NVMe, este disponibil in variante de 512GB sau 1TB si in pachet este livrat cu un radiator. Vitezele promise sunt de 5000MB/s la citire si 4750MB/s la scriere.

Are un TBW de 650TB, 80mm lungime si temperatura de operare de 70 de grade maxim. Acestea sunt pe scurt datele tehnice care conteaza.

Stim ca producatorii de SSD-uri, in special cei cu renume, nu mint cu privire la viteze. Vitezele mentionate in fisa tehnica sunt si cele pe care le obtinem in testele noastre, asadar, puteti crede vitezele din zona de speficatii fara sa le mai verificati.

De ce este Legend 840 un SSD special? Pentru ca are un radiator oferit in pachet care se lipeste peste SSD cu ajutorul unei benzi 3M.

Foloseste memorie 3D TLC NAND, insa nu am gasit sa vad cine produce aceste memorii. Nu scrie nimic pe ele decat ADATA, si stim ca acestia nu sunt producatori de memorii ci integratori. Ce stim este ca foloseste un controller Innogrit IG5220 si este o unitate DRAM-less, adica nu are memorie RAM incorporata pentru cache rapid.

Vitezele obtinute in CrystalDiskMark sunt de 4995MB/s la citire si 4888MB/s la scriere, cu o minima de 83 si 300MB/s.

Radiatorul oferit in pachet este util si ajuta la scaderea temperaturii pentru sistemel inghesuite sau laptop-uri. Pentru desktop nu il vad util deoarece placile de baza ofera ele radiator pentru SSD. Insa pentru un laptop este ideal sa scazi temperatura.

Se monteaza usor, are adeviz de la 3M si poti oricand sa-l dai jos. Arata foarte bine si cu si fara.

Primit si un soft de la ADATA, SSD ToolBox, unde poti verifica starea de sanatate a SSD-ului si alte informatii. Este simplu de folosit.

Pentru ca folosesc un SSD ADATA de multi ani, pot recomanda acest model din multe motive. In primul rand garantie producatorului de 5 ani, vitezele mari, radiatorul oferit in pachet si pretul foarte bun.

Nu i-am gasit nici un minus, nu prea ai ce sa gresesti la SSD-uri decat daca controllerul este prost si se arde. Nu este cazul aici.

La PC Garage costa 607 lei.