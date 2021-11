Airbus a primit o comandă pentru 255 de aeronave A321

La primele cursuri de la facultatea de jurnalism, mai toți profesorii ne spuneau despre cum să ne facem meseria. Iar un exemplu despre ce să scrii și ce nu era anecdota cum că știrea că un om a fost mușcat de un câine nu merită atenție, dar dacă omul mușcă el câinele, aia e știre!

Așa că, poate vă întrebați de ce scriem despre comenzile primite de o companie de aeronautică. Ei bine, motivul este că aceasta e prima afacere importantă pe care producătorul de avioane o încheie de la începutul pandemiei.

Directorul executiv Airbus, Guillaume Faury, a declarat că înțelegerea reprezintă “un semn bun că începem să fim din nou în avantaj”. Avioanele A321 sunt destinate transportului de pasageri și au un singur culoar între scaune. Valoarea contractului nu a fost dezvăluită încă, dar se estimează că ar putea însuma miliarde de dolari.

Este o comandă care ne duce în a doua jumătate a deceniului. Asta este foarte important pentru ca Airbus să aibă o viziune pe termen lung, pentru a organiza producția pe măsură ce ne îndepărtăm de Covid-19, a mai spus Faury la Dubai Air Show.

Compania Indigo, fondată și gestionată de investitorul Bill Franke, este acționară și în cadrul unor linii aeriene precum Frontier în SUA, Wizz Air din Ungaria, Volaris din Mexic și Jetsmart în China și Argentina.

Dubai Air Show a fost organizat într-un moment încă dificil pentru companiile aeriene, după ce călătoriile internaționale au fost printre cele mai afectate de pandemie. Țările din întreaga lume și-au închis granițele ca urmare a focarelor de Covid, iar unele dintre ele, cum ar fi SUA, abia acum au început să redeschidă turismul pentru alte țări.

Industria s-a confruntat cu o prăbușire a numărului de comenzi, dar analiștii se așteaptă ca cererea să se apropie de nivelul normal în viitorul apropiat. Boeing a transmis în septembrie că se așteaptă ca cererea de noi avioane să crească în următoarele două decenii.

În plus, la evenimentul din acest an, s-a pus accent pe sustenabilitatea călătoriilor aeriene, deoarece acesta are loc exact după terminarea summitului climatic COP26. Sâmbătă, aproape 200 de țări au convenit asupra unui acord pentru a încerca să prevină cele mai grave consecințe ale crizei climatice, după două săptămâni de discuții la Glasgow, Scoția – dar nu toată lumea este convinsă că a fost un succes.

Covid a schimbat multe lucruri, dar schimbările climatice au, de asemenea, un impact puternic asupra modului în care companiile aeriene vor funcționa de acum înainte. Airbus vrea să conducă decarbonizarea aviației, susține Faury.

În septembrie, Airbus a lansat detalii despre trei avioane alimentate cu hidrogen, care ar putea intra în funcțiune până în anul 2035. Modelele diferă ca mărime și stil, dar toate sunt concepute pentru a avea emisii zero, folosind hidrogenul ca sursă principală de energie.