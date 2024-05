Din Nou În Joc: De Ce Aleg Profesioniștii Să Se Întoarcă La EA România

├Äntr-o lume aflat─â ├«ntr-o continu─â schimbare, tendin╚Ťele ├«n recrutare se transform─â ╚Öi ele, fiind tot mai des orientate spre diversitate ╚Öi inova╚Ťie. Candida╚Ťii care provin din diferite medii sau industrii aduc cu ei o perspectiv─â nou─â asupra proiectelor pentru care vin s─â lucreze. ├Än acela╚Öi timp ├«ns─â, exist─â pe pia╚Ť─â ╚Öi o tendin╚Ť─â de revenire a fo╚Ötilor angaja╚Ťi ├«n compania din care au plecat.

ÔÇťAcest fenomen, cunoscut sub numele de „angaja╚Ťi boomerang”, a devenit din ce ├«n ce mai frecvent ├«n ultimii ani. Se ├«nt├ómpl─â ╚Öi la noi, ├«n Electronic Arts Romania, ╚Öi ne bucur─â s─â vedem c─â fo╚Öti colegi se ├«ntorc pentru a-╚Öi continua cariera ├«mpreun─â cu noi. Unii dintre ei simt nevoia s─â se ├«ntoarc─â ├«ntr-un mediu familiar, altora le lipsesc atmosfera de lucru, colegii sau cultura organiza╚Ťiei.

Exist─â, de asemenea, multe avantaje ╚Öi pentru companie: fo╚Ötii angaja╚Ťi se adapteaz─â mai repede, aduc idei noi ca urmare a experien╚Ťei externe acumulate, ╚Öi performeaz─â la standarde mai ├«nalte.

Doresc s─â subliniez ├«n mod deosebit c─â ei parcurg procesul nostru standard de recrutare, unul echitabil, ├«n care toat─â lumea are acces la oportunit─â╚Ťile profesionale din Electronic Arts Romania.ÔÇŁ Anca L─âz─âroiu, Talent Acquisiton Manager

 

I-am întrebat pe colegii noștri care au revenit în Electronic Arts România care au fost motivele care i-au determinat să se întoarcă și iată ce ne-au răspuns.

1.Ce te-a determinat să te întorci la EA România?

C─ât─âlin Ioni╚Ť─â, Quality Designer

├Än primul r├ónd, oportunitatea continu─â de cre╚Ötere ╚Öi ├«nv─â╚Ťare, ├«n timp ce pot s─â m─â concentrez pe ceea ce iubesc s─â fac: s─â creez ╚Öi s─â livrez experien╚Ťe memorabile pentru o comunitate extraordinar─â. C├ót timp nu am fost aici, mi-a lipsit mult organizarea din EA ╚Öi faptul c─â toate procesele sunt ├«ntr-un singur loc la nivel de proiect/ franciz─â, dar ╚Öi faptul c─â se pune constant accent pe schimbare ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťire.

Maria Robu, Associate Development Manager

Prima mea experien╚Ť─â cu EA a constat ├«ntr-un internship. Nu voiam ca povestea mea cu EA s─â se termine aici deoarece este un mediu s─ân─âtos ├«n care po╚Ťi s─â ├«nve╚Ťi foarte multe. Ai ceva de ├«nv─â╚Ťat de la fiecare coleg, oportunit─â╚Ťile sunt nelimitate. Exist─â deja procese stabilite care fac totul s─â func╚Ťioneze bine. Cre╚Öterea, dezvoltarea ╚Öi inova╚Ťia sunt ├«ncurajate. Astfel, comunitatea ├«╚Öi las─â amprenta asupra ta, dar ╚Öi tu po╚Ťi s─â-╚Ťi la╚Öi amprenta asupra comunit─â╚Ťii.

Daniel Boscu, Software Engineer, Career Mode FC

M-am ├«ntors pentru c─â dintotdeauna am fost pasionat de jocuri. Oportunitatea, privilegiul, dar ╚Öi responsabilitatea de a-mi l─âsa amprenta asupra unui joc AAA care ajunge ├«n m├óinile a milioane de oameni din toat─â lumea ├«mi ofer─â o satisfac╚Ťie enorm─â. Bine├«n╚Ťeles, a ajutat ╚Öi faptul c─â ├«n interiorul studioului a ap─ârut oportunitatea de angajare „full remote” pentru persoanele care nu locuiesc ├«n Bucure╚Öti.

George Demian, Quality Designer

Decizia de a m─â ├«ntoarce ├«n EA a fost determinat─â de mai mul╚Ťi factori cheie:

Oportunit─â╚Ťile de cre╚Ötere: EA ofer─â un mediu de lucru care ├«ncurajeaz─â ╚Öi sus╚Ťine cre╚Öterea. Simt c─â aici pot s─â m─â concentrez pe lucrurile pe care iubesc s─â le fac.

Sus╚Ťinerea nelimitat─â: Unul dintre cele mai importante aspecte ce ╚Ťin de EA este reprezentat de sus╚Ťinerea nelimitat─â de care ai parte. Fie c─â este vorba de dezvoltarea profesional─â, dep─â╚Öirea obstacolelor sau ├«nceperea unei noi aventuri, vei g─âsi ├«ntotdeauna sus╚Ťinerea de care ai nevoie.

Diversitatea drumurilor profesionale: EA vine cu multe op╚Ťiuni de drumuri profesionale pe care ai putea s─â le urmezi. Aceast─â diversitate ├«╚Ťi permite s─â experimentezi, s─â descoperi noi roluri ╚Öi s─â ├«╚Ťi explorezi pasiunile. Dac─â un alt rol rezoneaz─â mai mult cu tine, po╚Ťi ajunge cu u╚Öurin╚Ť─â acolo pentru c─â ai parte pe drum de mult─â sus╚Ťinere ╚Öi claritate.

Povestea mea cu EA: De┼či am f─âcut parte din EA de trei ori p├ón─â acum, am avut oportunitatea s─â descop─âr ╚Öi alte experien╚Ťe profesionale ├«n industria de gaming. Totu╚Öi, niciuna dintre companiile din care am f─âcut parte nu mi-a oferit satisfac╚Ťia de care m─â bucur aici. Cultura organiza╚Ťional─â, procesele ╚Öi mediul de lucru creeaz─â un mix deosebit care m─â atrage de fiecare dat─â ├«napoi aici.

Adrian Chiri╚Ť─â, Site Reliability Engineer

Decizia să mă întorc la EA a fost luată din următoarele motive:

Experien╚Ťa precedent─â cu EA a fost una foarte pl─âcut─â pe toate planurile: cultura, oamenii ╚Öi atmosfera.

Am candidat pentru o pozi╚Ťie dintr-o echip─â pe care o cuno╚Öteam foarte bine, ╚Öi care mi-a f─âcut ├«ntotdeauna o impresie bun─â.

Alegerea făcută îmi ajută dezvoltarea profesională și personală.

2.Po╚Ťi s─â ne dai c├óteva exemple legate de cultura ╚Öi mediul de lucru care te-au convins s─â revii?

[C─ât─âlin] Mi-a pl─âcut ├«ntreaga cultur─â EA ╚Öi atmosfera de la munc─â pentru c─â promoveaz─â diversitatea ╚Öi incluziunea, ceea ce ├«╚Ťi d─â oportunitatea s─â interac╚Ťionezi ╚Öi s─â lucrezi cu o varietate mare de oameni care provin din culturi diferite. ├Ämp─ârt─â╚Öind cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi experien╚Ťe, cape╚Ťi o nou─â perspectiv─â asupra diferen╚Ťelor dintre oameni ╚Öi culturi.

[Maria] Comunitatea are o diversitate foarte mare, iar asta devine o sursa infinit─â de perspective ╚Öi cuno╚Ötin╚Ťe. Astfel, lucrurile sunt mereu ├«n schimbare ╚Öi nu ai timp s─â te plictise╚Öti sau s─â sim╚Ťi c─â te plafonezi. Dac─â sim╚Ťi c─â un context nu este neap─ârat potrivit pentru tine, exist─â oportunit─â╚Ťi prin care ├«╚Ťi po╚Ťi g─âsi locul ├«n EA. C├ónd m-am al─âturat echipei mi s-a spus: „E╚Öti o persoan─â aici, nu doar un angajat. Aerul este relaxat, dar reu╚Öim s─â ne ╚Öi facem treaba ├«n acela╚Öi timp.ÔÇŁ

[Daniel] Mediul de lucru este unul axat pe a livra o experien╚Ť─â c├ót mai complet─â utilizatorilor. Asta ├«nseamn─â interac╚Ťiune cu mul╚Ťi oameni, multe echipe, multe arii, to╚Ťi av├ónd acela╚Öi scop: cel mai autentic joc de fotbal din lume (EA SPORTS FC). Juc├ónd to╚Ťi un rol ├«n crearea aceluia╚Öi produs, ├«ntotdeauna este foarte u╚Öor s─â prime╚Öti ajutorul de care ai nevoie.

[George] Exemplele de mai jos arată modul în care cultura și mediul de lucru din EA prioritizează incluziunea, prietenia și creativitatea, transformând compania într-un loc de muncă atractiv, la care să te întorci cu drag:

Incluziune: Structura ╚Öi etica de munc─â din EA ├«ncurajeaz─â o cultur─â bazat─â pe acceptare, ├«n care toat─â lumea se simte binevenit─â ╚Öi apreciat─â. Fie c─â e╚Öti nou venit sau un angajat care se ├«ntoarce ├«n companie, vei gasi de fiecare dat─â o atmosfer─â prietenoas─â ╚Öi deschis─â. Astfel, se creeaz─â un sentiment de apartenen╚Ť─â, esen╚Ťial pentru a ╚Ťine sus moralul ╚Öi productivitatea angaja╚Ťilor.

Diversitate: Diversitatea mare de oameni din cadrul EA este o dovad─â clar─â a angajamentului companiei pentru incluziune. Perspectivele diferite ╚Öi pove╚Ötile fiec─âruia de via╚Ť─â ne transform─â mediul de lucru ├«ntr-unul dinamic ╚Öi plin de culoare, ├«n care creativitatea apare natural, iar solu╚Ťiile devin mai eficiente.

[Adrian] Un factor pe care l-am luat ├«n considerare pentru revenirea ├«n EA a fost u╚Öurin╚Ťa cu care colabor─âm ╚Öi comunic─âm. Dat fiind faptul c─â majoriatea valorilor personale coincid, este foarte u╚Öor s─â te conectezi cu ceilal╚Ťi colegi.

3.┬á Ce schimb─âri ai observat ├«n companie de la plecarea ta p├ón─â la revenire? Cum ai experimentat onboarding-ul ╚Ťin├ónd cont c─â aveai deja o experien╚Ť─â cu EA Rom├ónia?

[C─ât─âlin] Procesul de onboarding a decurs foarte u╚Öor pentru mine, mai ales ╚Ťin├ónd cont c─â aveam deja experien╚Ť─â cu proiectul. A fost pl─âcut s─â revin la el. Onboarding-ul a fost sus╚Ťinut de colegii no╚Ötri Senior Quality Designers, care mi-au explicat ce s-a schimbat ├«ntre timp, ceea ce a f─âcut tranzi╚Ťia rapid─â ╚Öi u╚Öoar─â.

[Maria] C├ónd m-am ├«ntors, am observat o schimbare la nivelul echipei ╚Öi anume apari╚Ťia c├ótorva colegi noi. Am mai observat evolu╚Ťia ╚Öi pe partea de procese pentru c─â mereu exist─â dorin╚Ťa de cre╚Ötere ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťire. Aspectele pozitive erau neschimbate. Colegii m-au ajutat s─â m─â simt de parc─â nu am lipsit deloc. Onboarding-ul a fost mult mai rapid dec├ót prima dat─â.

[Daniel] La ├«ntoarcerea ├«n companie am g─âsit foarte multe chipuri cunoscute, ceea ce m-a ├«nc├óntat foarte tare pentru c─â nu vorbeam de acel ÔÇť├«nceput de la 0″. Am g─âsit ╚Öi o organigram─â nou─â, procese redefinite ╚Öi o echip─â ╚Öi un studio la fel de profesioniste.

[George] Atunci când m-am întors în companie, am observat foarte multe schimbări notabile care reflectă cât de mult a evoluat EA de când am plecat:

Trecerea c─âtre AI ╚Öi Automatizare: Am observat c─â se pune din ce ├«n ce mai mult accent pe Inteligen╚Ťa Artificial─â (IA) ╚Öi pe automatizare. ├Ämbun─ât─â╚Ťirea procesului de testare este foarte important─â pentru c─â ne dorim s─â devin─â mai rapid ╚Öi mai eficient. Aceast─â tranzi╚Ťie ne permite s─â ne concentr─âm mai mult pe provoc─ârile tehnice ╚Öi pe problemele mai complexe.

Referitor la experien╚Ťa mea de onboarding, pot spune c─â a fost un proces foarte pl─âcut, ├«n special c├ónd m-am ├«ntors ├«n 2023. Faptul c─â am lucrat la acela╚Öi proiect ca acum 1 an ╚Öi jum─âtate a ├«nsemnat c─â m-am putut familiariza rapid cu schimb─ârile ╚Öi cu noii oameni din echip─â. Astfel, am fost reintegrat cu u╚Öurin╚Ť─â ├«n procese, am reu╚Öit s─â prind din urm─â ╚Öi chiar s─â contribui la proiectele ├«n lucru.

De asemenea, ├«mi amintesc foarte clar ╚Öi procesul de onboarding ini╚Ťial, din care am f─âcut parte ├«n 2019, atunci c├ónd am intrat pentru prima dat─â pe proiect. Cu toate c─â eram ├«ncep─âtor atunci, ╚Ťin minte c─â onboarding-ul a fost foarte bine structurat ╚Öi colegii mi-au oferit sus╚Ťinere pe tot parcursul lui. Aceast─â prim─â experien╚Ť─â mi-a dat ├«ncredere c─â ╚Öi de asta asta voi avea parte de un ├«nceput bun ╚Öi de o tranzi╚Ťie u╚Öoar─â.

Per total, experien╚Ťele mele cu procesul de onboarding din EA au fost pozitive de fiecare dat─â, eviden╚Ťiind importan╚Ťa pe care compania o atribuie angaja╚Ťilor ╚Öi proceselor lor de cre╚Ötere ╚Öi dezvoltare.

[Adrian] Cu toate că au trecut 4 ani, mi se pare că am plecat ieri. Dacă au fost schimbari, au fost în bine.

4. Care ar fi oportunit─â╚Ťile unice de cre╚Ötere profesional─â ├«n EA Rom├ónia?

[C─ât─âlin] Ce am observat c─â e diferit ├«ntre EA ╚Öi alte companii este c─â EA vine cu o gam─â larg─â de roluri ╚Öi specializ─âri care te pot ajuta s─â-╚Ťi ├«mbun─ât─â╚Ťe╚Öti aria de expertiz─â ╚Öi s─â ob╚Ťii mai mult─â experien╚Ť─â (unii oameni se concentreaz─â pe Product Experience, al╚Ťii pe Analytics sau pe zona de Automation).

[Daniel] EA a fost mereu o companie care sus╚Ťine cre╚Öterea ╚Öi dezvoltarea oamenilor. Fiind at├ót de multe ramuri ale dezvolt─ârii unui joc, de la design la planificare, de la implementare la livrare, ai ocazia, ├«n orice rol te-ai afla, s─â interac╚Ťionezi cu multe alte roluri. Managerii mei m-au sus╚Ťinut ├«ntotdeauna atunci c├ónd mi-am dorit s─â fac pa╚Öi c─âtre o pozi╚Ťie cu mai multe responsabilit─â╚Ťi, dar ╚Öi atunci c├ónd am exprimat interes c─âtre procesul de game design.

Dacă vrei să intri în industria jocurilor video, ai ajuns în locul potrivit. Vino alături de noi! Electronic Arts Romania

