Amazon va concedia in jur de 18000 de angajati

Anuntul a fost facut oficial de catre CEO-ul Andy Jasson astazi, dupa ce zvonul scapase printre angajati.

Astfel, datorita pietei incerte si a profiturilor care nu cresc exponential cum si-ar fi dorit cei care se uita doar la cifre, Amazon va renunta la aproximativ 18000 de angajati incepand cu luna aceasta. Cei care vor fi vizati in mod direct vor fi contactati incepand cu data de 18 ianuarie. Este vorba despre angajati atat aflati in Europa cat si in SUA. In mare parte este vorba despre cei care lucreaza in magazinele fizice si in departamentul de resurse umane.

In cei 28 de ani de existenta ai Amazon, aceasta va reprezenta cea mai mare concediere masiva inregistrata. Facebook a concediat la randul sau 11000 de oameni la finalul lui 2022.

