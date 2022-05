God of War la Amazon, Horizon la Netflix si un show Gran Turismo

Sony extinde cele mai populare titluri din portofoliu pe „micile” ecrane de acasa.

Astfel Amazon Studios se va ocupa de un serial in universul God of War. Acestia la ora actuala mai au in dezvoltare un serial bazat pe Fallout si unul pe seria Mass Effect. Netflix, care s-au bucurat de un succes enorm cu The Witcher vor prelua Horizon. Inca nu a fost facuta publica informatia legata de cei care se vor ocupa de show-ul Gran Turismo, dar banuiesc ca o sursa de inspiratie va fi The Grand Tour.

In afara universului Sony – Masterchief a primit si el recent un prim sezon Halo pe Paramount+ dar parerile sunt foarte impartite. Sa speram ca licentele celor de la Sony vor fi tratate cu grija si vom avea niste seriale/show-uri de calitate.

Sony IR – 3 positives in the presentation 1) Horizon (Netflix), God of War (Amazon) and Gran Turismo in TV development 2) 2 live service games coming in FY3/23 are not Destiny and 3) PC gaming revenues will surge 3.8x in FY3/23 (which I think relates to live service games) #sony

— David Gibson (@gibbogame) May 26, 2022