Ce s-au jucat americanii in primul trimestru al 2022?

Lista cu 10 cele mai populare jocuri nu include nici un joc lansat anul acesta.

Lista nu a fost alcatuita dupa popularitate, ci dupa vechime. Astfel cel mai batran joc din lista este Minecraft, lansat in 2009. Popularitatea acestuia nu poate fi pusa la indoiala, iar numarul de actualizari si libertatea de exprimare virtuala pe care o permite jocul il va pastra cu siguranta in top inca o perioada buna de timp. GTA V lansat initial pentru PS3 si Xbox 360 in 2013 este al doilea cel mai vechi joc din lista. Faptul ca acesta a suferit nenumarate versiuni next-gen si este acum disponibil pe aproape orice nu ne mira. In plus, GTA V este cea mai profitabila forma de divertisment existenta. Printre titlurile lansate recent care au ajuns in lista se afla Call of Duty Vanguard si NBA2K22. Mai jos postarea originala de pe Twitter.

Au fost luate in considerare toate platformele pentru acest top.

Here are the top 10 most played games of Q1 2022 in the U.S. ranked by year of initial release. (Source: The NPD Group's PlayerPulse)

Half of the top 10 weren't launched this decade. Elden Ring ranked 20th. Ahead of it were games like Rocket League, World of Warcraft and Skyrim. pic.twitter.com/eWXKVMFHZj

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 24, 2022