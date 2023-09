Amazon va introduce reclame în abonamentul Prime Video

Serviciul de streaming Prime Video intră în horă și va avea reclame în abonamentul de bază.

Schimbarea va urma să intre în vigoare începând cu anul viitor și pentru început doar în SUA.

În prezent costul unui abonament lunar este de 15$ comparativ cu 15Ron pentru România. Însă cei care au activat VPN și au aruncat un ochi peste catalogul disponibil în SUA cel mai probabil au observat că e mult mai bogat în conținut.

Totuși, Amazon a spus că nu va abuza de reclame, iar cei care vor să nu fie deranjați de ele pot apela la un abonament premium cu 3$ mai scump.

Bineînțeles că decizia a fost argumentată prin faptul că mai mult venit înseamnă mai mult conținut de calitate. Până acum Prime Video a înregistrat un eșec comercial cu primul sezon din serialul Rings of Power din universul Lord of the Rings. Acesta nu doar că a fost nejustificat de scump, dar și slab ca nivel de producție.

