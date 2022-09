Plăcile de bază AMD sunt mult mai scumpe decât până acum

Odată cu lansarea procesoarelor AMD Ryzen seria 7000, în stocurile magazinelor au apărut și primele plăci de bază cu socket AM5, însă, spre dezamăgirea noastră, prețurile sunt mult mai mari decât până acum. Cea mai accesibilă placă de bază cu chipset X670E costă 1670 lei, în vreme ce modelele high-end ajung acum chiar și la peste 3000 lei. Îmi aduc aminte că în urmă cu 2 – 3 ani puteai cumpăra o placă de bază high-end la un preț de până în 2000 lei, însă acum, în același buget, de abia dacă mai găsești un model entry cu radiatoare minuscule, alimentare anemică, design de începutul anilor 2000 și fără iluminare RGB.

Deși noile procesoare AMD se prezintă foarte bine în review-uri, acestea nu mai sunt la fel de atractive din cauza prețurilor foarte mari. În plus, spre deosebire de Intel Raptor Lake, procesoarele Ryzen 7000 sunt compatibile doar cu memorii RAM DDR5, iar asta adaugă foarte mult la costuri. Cea mai accesibilă configurație Zen 4 cu procesor Ryzen 7600X, placă de bază ASRock X670E PC LIGHTNING și kit dual channel Kingston Fury Beast 32 GB DDR5 4800 Mhz CL38 costă aproximativ 4400 lei. În aceste condiții nu văd de ce ai alege AMD în locul Intel. În eventualitatea în care dorești să faci upgrade, pe Intel găsești plăci de bază la prețuri de pornesc de la doar 580 lei și, în plus, îți poți păstra și vechile memorii DDR4. Toate plăcile de bază cu socket 1700 vor primi update de BIOS pentru Raptor Lake, așadar vei putea trece la ultima generație de procesoare la prețuri mult mai bune decât pe AMD. Just my 2 cents.