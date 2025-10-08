Apple face mișto de Windows într-o nouă reclamă și promovează macOS drept cel mai stabil și sigur sistem de operare

Publicitatea comparativă este perfect legală în Statele Unite, iar companiile tech obișnuiesc să se înțepe reciproc prin reclame mai mult sau mai puțin subtile. Cât timp nu prezintă informații înselătoare, companiile au libertatea de a-și promova produsele după bunul plac, iar Apple a făcut-o cum nu se putea mai bine.

Profitând de incidentul CrowdStrike de anul trecut, care a pus pe butuci zeci de milioane de PC-uri din întreaga lume, Apple a realizat un spot publicitar prin care prezintă Windows drept un sistem de operare instabil, predispus erorilor și găurilor de securitate. Scenariul este puțin forțat și agresiv pe alocuri, însă prezintă o situație realistă, în care activitatea unei companii ajunge să fie blocată de blue screen-urile din Windows. Bineînțeles, soluția promovată este migrarea la Mac-uri, care, din câte declară Apple, sunt mult mai stabile și mai prietenoase decât PC-urile cu Windows. Totodată, prin intermediul acestui spot publicitar, Apple subliniază că macOS este cel mai sigur sistem de operare comercial și că nu are nevoie de soluții antivirus, ceea ce, în mare parte, este adevărat.