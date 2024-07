Gafă de proporții din partea Crowdstrike: o actualizare cu probleme a pus pe butuci milioane de PC-uri și servere din întreaga lume

Solu╚Ťiile de securitate EDR de la Crowdstrike, foarte populare ├«n mediul de afaceri din ├«ntreaga lume, sunt afectate de o problem─â extrem de serioas─â ca urmare a unei actualiz─âri emise ├«n cursul zilei de ast─âzi. Patch-ul a dus la defectarea a milioane de PC-uri ╚Öi servere Windows din ├«ntreaga lume, cele mai multe dintre ele intr├ónd ├«n bootloop sau blue screen imediat dup─â aplicarea actualiz─ârii. De aceast─â problem─â sunt afectate inclusiv companii foarte mari, cum sunt cele din domeniile petrol ╚Öi gaze, bancar, pres─â ╚Öi transport aerian, iar solu╚Ťia comunicat─â de Crowdstrike nu este deloc simpl─â, presupun├ónd pornirea sistemelor afectate ├«n safe mode ╚Öi ╚Ötergerea manual─â a unor fi╚Öiere.

Inclusiv aeroportul Schiphol este afectat:

Looks like Crowdstrike Dooms Day it is real, many airline companies having issues with their systems. Schiphol airport is frozen. pic.twitter.com/0jFF0BGj96

ÔÇö Senad Aruc (@senadaruc) July 19, 2024