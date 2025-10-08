Rezultate sondaj: Mai citiți ziare tipărite pe hârtie? (2025)

Se pare că am fost departe de adevăr sau doar ați vrut voi să mă faceți să recunosc asta, pentru că rezultatele sondajului demonstrează că ziarele tipărite încă mai sunt citite. 😀

În 2021 aveam 55% cititori declarați de presă tipărită, față de 41% care o fac strict online. Ei bine, iată că acum avem cu câte un procent în plus la fiecare dintre cele două categorii, dar cu cele tipărite tot pe rpimul loc!

În România, presa scrisă a cunoscut un declin accentuat în ultimii ani, pe fondul digitalizării și al schimbării comportamentului de consum. Majoritatea publicațiilor tradiționale și-au mutat conținutul online, iar cititorii preferă accesul rapid, gratuit și interactiv oferit de platformele digitale.

La nivel european, tendința este similară: publicațiile tipărite pierd teren în fața versiunilor digitale, iar generațiile tinere citesc aproape exclusiv online. În țări precum Suedia, Olanda sau Germania, presa digitală este dominantă, dar există și inițiative de susținere a jurnalismului tipărit prin abonamente și campanii culturale.

La nivel mondial, ziarele tipărite continuă să existe, dar cu tiraje reduse și publicuri mai restrânse. În SUA, de exemplu, publicații precum The New York Times sau Washington Post au investit masiv în platformele digitale, iar edițiile tipărite sunt păstrate mai mult din tradiție decât din necesitate.