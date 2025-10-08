WhyNotWin11 – un utilitar care vă arată rapid dacă PC-ul este sau nu compatibil cu Windows 11

Suportul pentru Windows 10 va fi sistat în mai puțin de o săptămână. Există metode să-l prelungiți gratuit pentru încă un an, însă, cel mai probabil, după expirarea acestui termen, Windows 10 nu va mai primi niciun fel de actualizări. Așadar, indiferent dacă vă place sau nu, la un moment dat tot va trebui să migrați la Windows 11.

Doar că Windows 11 este deosebit de pretențios și necesită un procesor modern, nu mai vechi de 6-7 ani, un modul de securitate TPM 2.0, respectiv Secure Boot activ. Aceste cerințe pot induce în eroare utilizatorii, care de multe ori nici nu cunosc ce procesor au în sistem. În plus, Microsoft nu pare că depune eforturi pentru a le prezenta utilizatorilor ce este în neregulă cu PC-urile și de ce nu pot face upgrade la Windows 11, preferând în schimb să promoveze reciclarea și schimbarea completă a acestora.

Din fericire, un dezvoltator terț a realizat un utilitar care prezintă simplu și rapid dacă PC-ul este sau nu compatibil cu Windows 11, precum și motivele exacte ale unor eventuale incompatibilități. Se numește WhyNotWin11, poate fi descărcat gratuit de pe Github și nu necesită instalare. În funcție de configurație, acesta poate prezenta recomandări de upgrade, cum ar fi schimbarea procesorului, instalarea unui modul TPM 2.0 pe placa de bază sau activarea Secure Boot, în caz că este dezactivat.

Via Neowin