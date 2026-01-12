Arena IT

Apple și Google aleg conformismul

Când două dintre cele mai mari companii tech din lume cedează rapid în fața cererilor guvernamentale, întrebarea nu este doar „de ce?”, ci „ce înseamnă asta pentru libertatea digitală?”

Apple și Google au fost criticate pentru că au retras aplicații la cererea autorităților, în loc să apere principiile deschiderii și accesului liber la informație.

 

Unii vor spune că este pragmatism: companiile protejează accesul la piețe și evită sancțiuni. Alții văd o problemă mai profundă – când giganții care controlează ecosistemele digitale globale nu își asumă un rol moral, cine o va face?

Într-o lume în care tehnologia modelează democrația, fiecare compromis contează. Astăzi este o aplicație, mâine poate fi un întreg canal de comunicare. Dacă Apple și Google aleg să fie „compliance first”, atunci utilizatorii trebuie să se întrebe câtă putere au, de fapt, asupra propriilor date și libertăți.

Pentru cei care nu sunt la curent cu situația, agentul AI al lui Musk a fost descoperit că a generat imagini cu tentă sexuală cu minori, motiv pentru care a fost interzis deja în alte țări.

