Seria Galaxy S26 vine la sfârșit de februarie

Potrivit informațiilor recente, seria Samsung Galaxy S26 va fi lansată la aproximativ două săptămâni după evenimentul Unpacked din 18 februarie 2026.

Asta înseamnă că livrările și disponibilitatea în magazine ar putea începe în jurul datei de 28 februarie – început de martie.

Strategia Samsung rămâne similară cu anii precedenți: prezentare globală urmată de o perioadă scurtă de precomenzi, cu bonusuri pentru cei care rezervă din timp. Se așteaptă ca seria să includă Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra, cu Exynos 2600 pe unele piețe și Snapdragon 8 Elite Gen 5 pe altele, plus îmbunătățiri la camere și AI integrată în One UI.

Sursa