Apple incalca din nou legislatia europeana

Comisia Europeana considera ca Apple a incalcat din nou legile menite sa protejeze concurentii mai mici. Discutam tot despre AppStore si pare ca Apple pune bete in roate producatorilor mai mici de aplicatii.

Conform lui Thierry Breton, Apple a refuzat sa le ofere consumatorilor noi oportunitati. Se refera la legea privind pietele digitale sau DMA cum mai este cunoscuta, deoarece impiedica dezvoltatorii de aplicatii sa indrume liber consumatorii catre canale alternative pentru continut nou si oferte noi.

Comisia Europeana, in calitate de autoritate de reglementare, a declarat ca a trimis catre Apple concluziile preliminare in urma unei investigatii din luna martie. Compania Apple are la dispozitie 12 luni pentru a se conforma, inaninte ca UE sa impuna amenzi de pana la 10% din veniturile sale globale.

De cand a intrat in vigoare DMA anul trecut, Apple este la a treia greseala. A mai avut probleme inclusiv cu contractele pentru dezvoltatorii de aplicatii terte care nu respecta nici ele cerintele DMA.

Conform noilor legi digitale (DMA), Apple trebuie sa se asigure ca dezvoltatorii pot sa isi informeze gratuit utilizatorii cu privire la alternativele existente pe piata si sa le permite sa faca achizitii.