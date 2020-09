Apple a prezentat iPad Air 4 si un iPad 8

Ieri seara Apple si-a prezentat noutatile. Pentru prima data nu am vazut un iPhone lansat, ceea ce indica faptul ca probleme de productie sunt reale. Aseara am vazut doar doua tablete si doua ceasuri.

iPad Air 4 este dotata cu noul procesor A14 Bionic pe 5nm, 6 core, USB Type C si incarcare la 20W, ecran de 10.9 inch 2360 x 1640 pixeli, TouchID integrat in butonul power. Este cu 40% mai rapid decat iPad Air 3, cu 30% mai rapid pe partea de GPU, iar camerele foto sunt aceleasi de pe iPad Pro, adica 13MP cu filmare 4K la 60FPS si frontala de 7MP.

Difuzoare duale, Wi-Fi 6, iar suportul pentru Pencil si Magic Keyboard prezent. Costa 599 dolari pentru versiunea Wi-Fi si 729 dolari pentru versiunea 4G.

Cat despre iPad 8, este tableta care costa 329 dolari in varianta Wi-Fi si 549 dolari in varianta 4G. Este o tableta cu procesor A12 Bionic, ecran de 10.2 inch, 32GB de stocare in versiunea de baza, TouchID, Bluetooth 4.2, port proprietar, Wi-Fi 6, suport Apple Pencil.