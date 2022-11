Apple isi va produce cipurile in SUA din 2024

Apple isi va muta productia de cipuri din Taiwan in SUA incepand cu anul 2024. Informatia este confirmata de Tim Cook, spunand ca doreste sa diversifice locatiile.

Ce sa o mai dam pe la spate. Tim Cook vrea sa scape de Taiwan, acestia fiind in relatii proste cu China si oricand poate incepe un razboi acolo. Apple isi proiecteaza singuri cipurile, dar au nevoie de o fabrica pentru asta. TSMC sunt cei mai buni, dar sunt in pericol.

In 2024 va fi pusa in functiune o fabrica TSMC in SUA in Phoenix, Arizona, si va produce pe 5nm. Asta nu e tot. Informatii recent aparute ne spun ca Apple si TSMC lucreaza foarte strans si colaboreaza pentru a muta productia de 3nm in SUA.

Tot Tim Cook mai spune ca se va aproviziona cu cipuri si din Europa. Nu stiu ce ar putea lua de la noi…probabil sa deschida o fabrica si aici.

Ca idee, Samsung produce deja pe 3nm si pregatesc 2nm pentru anul 2025 si incepe cat de curand dezvoltarea procesului de 1nm. WOW.