Android 13 pe telefoanele din seria OnePlus 8

Telefoane din seria OnePlus 8 lansate in 2020, primesc update-ul la OxygenOS 13, ce are la baza Android 13

Discutam despre urmatoarele modele: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro si 8T. Acestea vor primi noul update in toata lumea si va recomand sa verificati actualizarile.

Noul update bazate pe Android 13 aduca un design-ul Aquamorphic pentru interfata generala, fonturi noi, animatii noi cu miscari mai reale si inclusiv Quantum Animation Engine 4.0, care recunoaste gesturile complexe si ofera interactiuni mai optimizate.

Aduce un nou tip de Always On Display cu mai multe informatii utile, viteza este imbuntatita, la fel si stabilitatea sistemului. In gaming o sa vedeti performante mai bune, cadre mai stabile si un consum mai mic de energie.