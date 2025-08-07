AMD a dezvăluit Radeon RX 9060 – GPU accesibil, dar disponibil doar pentru integratori și PC-uri preasamblate

Varianta non-XT de Radeon RX 9060 a fost lansată oficial de AMD, însă, din păcate, aceasta nu va fi disponibilă retail, ci doar pentru PC-uri preasamblate. AMD nu a comunicat motivul pentru care refuză să vândă noul model în open market, însă bănuim că ar fi vorba de capacitatea de producție limitată și de marja de profit scăzută.

La fel ca Radeon RX 9060 XT, noul model sosește cu 8 GB VRAM GDDR6 pe bus de 128 biți, însă prezintă unele mici concesii. Sosește cu 28 compute units RDNA 4 (vs 32 pe modelul XT), frecvența GPU-ului este cu 240 Mhz mai mică, iar lățimea de bandă a memoriei este redusă de la 20.1 Gbps la 18 Gbps. Cel mai probabil, Radeon RX 9060 va fi integrat pe sisteme desktop accesibile, destinate publicului amator de eSports. Având în vedere că nu va fi vândut în open market, prețul noului model nu a fost comunicat de AMD.

Via Techspot