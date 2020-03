Fiti pe faza caci in weekend va veti putea juca AC Odyssey gratis pe orice platforma.

Fie ca este PS4, Xbox One sau PC, jocul va fi gratuit peste weekend. Daca va place jocul si vreti sa-l cumparati dupa, puteti sa va luati salvarile si sa continuati de unde ati ramas. In plus va avea si un discount de 75%.