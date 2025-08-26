AMD nu-și asumă răspunderea pentru procesoarele X3D arse și dă vina pe producătorii de plăci de bază

Procesoarele cu 3D V-Cache de la AMD din ultima generație par să fie predispuse la defecțiuni premature. Primele incidente au fost raportate în urmă cu aproape un an, însă, în ciuda multiplelor încercări ale producătorilor de a rezolva situația prin actualizări de BIOS, problemele persistă și încep să afecteze din ce în ce mai mulți utilizatori.

AMD susține că a investigat situația și a ajuns la concluzia că de vină pentru socket-urile arse și defectarea procesoarelor sunt producătorii de plăci de bază și/sau configurațiile din BIOS setate de utilizatori. Cu alte cuvinte, AMD nu-și asumă în niciun fel răspunderea pentru eventuale defecțiuni și, cel mai probabil, nici nu va mai onora cererile de garanție de acum înainte. În schimb, AMD recomandă tuturor utilizatorilor de procesoare X3D să-și actualizeze BIOS-urile la ultimele versiuni și să nu aplice setări de overclocking prea agresive.

Din câte susține AMD, unii producătorii de bază, în încercarea de a scoate și ultimul strop de performanță din procesoare, au abuzat de funcția de overclocking Precision Boost Overclock și au aplicat limite de alimentare mult prea mari, lucru ce a dus la arsuri la nivelul socket-ului, dar și la defectarea iremediabilă a procesoarelor.

Via Tweaktown