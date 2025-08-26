Tehnologia de stocare UltraRAM este foarte aproape de a intra în producție

UltraRAM este o tehnologie de stocare aflată în dezvoltare de foarte mult timp și despre care se credea ca nu va vedea vreodată lumina zilei. Aceasta oferă viteze similare cu DRAM, adică de sute de ori mai mari decât NAND-urile convenționale, dar este o memorie non-volatilă, care nu pierde datele la oprirea alimentării.

De asemenea, din câte au demonstrat prototipurile realizate până acum, UltraRAM are și o anduranță considerabil mai bună în comparație cu NAND-urile flash din SSD-uri, rezistând până la 10 milioane de cicluri de scriere și asigurând o retenție a datelor de până la 1000 de ani.

Însă, în ciuda acestor avantaje, tehnologia s-a dovedit a fi destul de greu de implementat, numeroase companii abandonând demersurile în acest sens. Însă Quinas, o companie implicată în dezvoltarea tehnologiei încă de la început, consideră că a înregistrat progrese semnificative și declară că este gata să demareze producția pilot. Acest lucru nu garantează că tehnologia va reuși sau că va fi adoptată la scară largă, însă șansele de reușită sunt mult mai mari decât până acum. Dacă primele unități produse își vor dovedi performanțele și utilitatea, atunci sunt șanse mari ca în anii ce urmează tehnologia să fie integrată în servere și workstation-uri de înaltă performanță.

Via Techspot