Un accesoriu simplu pentru birou – suportul pentru casti

Suportul pentru casti. Atat de simplu si totusi atat de important. M-am ferit mult de el deoarece nu stiam daca merita sa dau banii pe asa ceva. Totusi, Trust mi-a dat unul. Acum ca il si il folosesc mi se pare un accesoriu obligatoriu pentru toti cei care folosesc casti.

Realist vorbind, suportul de casti este o bucata de plastic pe care iti asezi castile ca sa nu mai stea aiurea pe birou. Nimic mai adevarat. Multe nu ai ce sa spui despre el. Totusi, eu m-am ferit mult de el pentru ca mi se parea inutil cand auzeam de el.

Am avut discutia asta si cu Trust, iar ei mi-au dat unul ca poate imi schimb parerea. Si da, mi-am schimbat parerea pentru ca acum biroul arata mai curat.

Simplul fapt ca nu mai stau castile pe birou ci sunt frumos aranjate in suport, fac imaginea biroului mai frumoasa. In plus, cel primit de mine are si iluminare RGB, dar imi incarca si castile wireless prin USB.

Am pus suportul pe calculator deoarece cablul USB este scurt. Cand pun castile pe el inainte de culcare le bag si la priza. Se incarca pana dimineata si o iau de la capat. Simplu.

Bucata asta de plastic mi se par acum obligatorie daca folositi des castile. O sa ziceti ca este mai comod sa le aruncati pe birou, dar daca aveti si alte activitati la birou e bine sa le puneti intr-un loc sigur si ferit, sa nu dati peste ele din greseala.

Da, acum mi-as cumpara si eu unul. Scump nu este. La eMAG l-am gasit la 99 lei. Se numeste Trust Cintar GXT 265.