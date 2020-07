ASUS ROG Phone 3 a fost lansat

Chiar zilele trecute a fost lansat noul ASUS ROG Phone 3, un telefon de gaming cu specificatii de top foarte usor de customizat.

ROG Phone 3 vine cu Snapdragon 865+ la 3.09GHz, deci este o varianta OC care ofera 10% performanta in plus, 12GB/16GB RAM, 128/512GB stocare, ecran de 6.6 inch AMOLED la 144Hz, Wi-Fi 6E si vine in pachet cu un cooler AeroActive 3.

Ecranul are HDR10+ si poate reda 1 miliard de culori cu un delta E<1 si acopera 113% din spectrul DCI-P3. Sistemul de racire este mai mare decat la ROG 2, a pastrat racirea cu vapori si teoretic trebuie sa fie mai eficient.

Butoanele virtuale amplasate pe latura dreapta (in format portret) sunt si mai personalizabile si aun timp mai bun de raspuns. Dintr-un buton poti sa faci doua butoane daca ai nevoie de mai mult control in unele jocuri.

Bateria oferita este de 6000mAh si suporta incarcare rapida de 30W, adica pana la 70% se incarca in 45 de minute. Camerele sunt de 64MP, 13MP si un senzor macro. Pe fata avem 24MP. Camera principala poate filma 8K la 30FPS sau 4K la 120FPS.

Costa 1000 de euro in varianta de 12GB RAM si 512GB de stocare.