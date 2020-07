Pretul actiunilor AMD sunt mai mari decat pretul actiunilor Intel pentru prima data in 15 ani

Dupa 15 ani de dominatie Intel, pretul actiunilor AMD este mai mare decat pretul actiunilor Intel.

La momentul publicarii informatiei Intel avea un pret de 61.57 dolari, iar AMD a reusit sa obtina 61.79 dolari. Pentru prima data in 15 ani AMD a reusit sa intreaca Intel la acest capitol, dar AMD a reusit performanta sa aiba si cel mai mare pret per actiune din istorie. Pretul actiunilor nu reflecta valoarea companiei, dar este interesant faptul cum pretul a crescut la AMD. Intel valoreaza oricum mai mult, 260.79 miliarde de dolari in timp ce AMD valoreaza doar 72.43 miliarde de dolari.

Dar aceste valori ne arata ca investitorii sunt optimisti si au incredere in AMD. De cand Lisa Su a venit la conducerea companiei, AMD a crescut foarte mult. Nu degeaba Lisa Su este pe lista celor mai buni CEO din lume.