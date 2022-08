ASUS ROG Phone 6D Ultimate va fi primul smartphone de gaming cu procesor MediaTek Dimensity 9000+

Ultimele SoC-uri Dimensity oferă performanțe similare sau mai bune decât modelele echivalente de la Qualcomm, iar MediaTek începe să câștige rapid cotă de piață și pe segmentul smartphone-urilor high-end. ASUS chiar a luat decizia să-l implementeze pe smartphone-ul de gaming ROG Phone 6D Ultimate. Acesta se dorește a fi o variantă îmbunătățită a lui ROG Phone 6 Pro, prevăzut cu Snapdragon 8 Gen 1+ și va fi dezvăluit oficial pe 19 septembrie.

The ROG Phone 6 is entering its ULTIMATE form!

Powered by MediaTek's latest Dimensity 9000+ CPU for peak performance 💪

ROG Phone 6D Ultimate, coming September 19.

Save the date 👉 https://t.co/a6j55Te4Kq#ROG #ROGPhone6DUltimate pic.twitter.com/gDJcdBoya6

— ROG Global (@ASUS_ROG) August 29, 2022