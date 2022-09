Avem specificațiile și întregul line-up pentru Intel Raptor Lake. Procesoarele vor fi dezvăluite oficial pe 27 septembrie

Procesoarele 13th gen Raptor Lake se află încă sub embargou și vor fi dezvăluite oficial de abia pe 27 septembrie, însă engineering sample-urile și spec sheet-urile finale au început deja să ajungă la partenerii Intel. Raptor Lake va aduce 14 SKU-uri, însă, cel mai probabil, Intel va lansa inițial doar modelele performante cu multiplicator deblocat.

Flagship-ul seriei, Core i9-13900K, vine cu 8 nuclee P și 16 nuclee E, cache de 36 MB și frecvență boost de până la 5.8 Ghz. Suportă memorii DDR4-3200 și DDR5-5600, are grafică integrată Arc A780h cu 32 unități EU, iar TDP-ul său „de bază” este de 125 W. i7-13700K dispune de 8 nuclee P și 8 nuclee E, iar frecvența în boost este de până la 5.4 Ghz. Are aceeași grafică integrată și TDP tot de 125 W. Modelul de mijloc, Core i5-13600K, integrează doar 6 nuclee P și 8 nuclee E, are boost de până la 5.1 Ghz, suportă aceleași configurații pentru memoria RAM, iar TDP-ul este de 125 W. SKU-urile non-K, i9-13900, i7-13700 și i5-13400, aduc configurații similare pentru nuclee, însă au frecvențe mai mici și TDP de doar 65 W. GPU-urile integrate pe acestea sunt tactate la aceleași frecvențe, dar au mai puține unități EU. Cu excepția modelelor i3, care suportă doar memorii DDR5-4800, toate SKU-urile sunt compatibile atât cu DDR4, cât și cu DDR5.

La fel ca până acum, vor fi disponibile și variante F și KF fără grafică integrată. Acestea aduc aceleași frecvențe și configurații pentru nuclee, dar la un preț mai mic.

Procesoarele din seria T sunt destinate sistemelor optimizate pentru consum mic de energie și au TDP de doar 35 W. Drept urmare, acestea au și frecvențe de boost ceva mai mici: 5.3 Ghz pentru Core i9-13900T și 4.9 Ghz pentru Core i7-13700T. În mod surprinzător, grafica integrată nu a fost castrată și are tot 32 unități EU pe ambele variante. T-urile nu vor fi, însă, disponibile retail, ci doar pe sisteme preasamblate.

Prețurile finale nu sunt încă cunoscute, însă pe baza informațiilor furnizate de Intel în rapoartele financiare avem motive să credem că vor fi cu cel puțin 10% mai scumpe decât Alder Lake. Procesoarele Intel Raptor Lake, împreună cu noile plăci de bază, vor fi disponibile începând cu data de 20 octombrie.

Sursa: Wccftech