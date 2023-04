Balaur Powered by ASUS este un sistem facut de PC Garage numai bun pentru gaming

PC Garage a lansat saptamana trecuta un sistem de gaming in colaborare cu ASUS. Se numeste Balaur si daca ne urmariti des sigur ati mai vazut un sistem cu acelasi nume. Noul Balaur, realizat cu componente ASUS, Kingston si Seasonic in cea mai mare parte, vine tintit catre tinerii care se pregatesc de vacanta si vor un sistem nou de gaming.

In buna traditie PC Garage, sistemul este realizat cu simt de raspundere. Ma refer aici la calitatea asamblarii, felul in care au fost alese componentele, wire management si ambalaje. Plus ca a venit cu update-urile facute, in special la BIOS.

Balaur trebuie doar sa-l scoti din cutie si sa-l bagi in priza. Este gata pregatit pentru distractie si ma bucur ca a fost realizat doar cu componente de buna calitate. Nu au facut rabat la nimic, nu s-au zgarcit si consider ca raportul pret performanta este bun.

El este format din:

Procesor Intel Core i5-12400F

Placa de baza ASUS PRIME B660 Plus D4

Placa video RTX 3060 ASUS

Stocare SSD Kingston 1TB M.2 PCI Express 4.0 x4

RAM Kingston FURY Beast DDR4 16GB 3200MHz

Carcasa Endorfy Regnum 400 ARGB

Sursa Seasonic B12-BC-650 650W 85% eficienta, 80+ Bronze

Sistem de racire Fera 5 ARGB

Surpriza este si sistemul Balaur PRO, care ofera doar mai multa memorie RAM, 32GB in cazul acesta, si RTX 3070. In rest ele sunt identice. Este clar o diferenta de pret, dar le discutam la final.

Noi am testat versiunea de baza si ne-a placut tare mult. Arata bine si performantele pentru rezolutie Full HD sunt foarte bune. Practic te poti juca orice a aparut in ultimul an cu detalii grafice ULTRA si rezolutie Full HD sau detalii medium-high in rezolutie 2K.

De exemplu:

Apex – 129 FPS

Warzone – 103 FPS

CS GO – 272 FPS

Fortnite – 233 FPS

GTA – 142 FPS

Hogwarts – 103 FPS

Last of Us – 70 FPS

Nici temperaturile nu sunt rele, in sensul in care in load nu trece de 56 de grade CPU si 65-67 la GPU, in functie si de temperatura ambientala.

Uite cum arata sistemul:

PC Gaming Balaur si Balaur Pro Powered by ASUS sunt disponibile la preturi de 5199 lei si respectiv 6399 lei. Gasiti mai multe informatii pe pagina dedicata.