Banana – un joc prostesc este in top 3 pe Steam

Stiti care este cel mai popular joc de pe Steam in acest moment? Nici eu nu stiu, dar am aflat ca Banana este in top 3 si este cel mai prostesc joc de care am auzit pana acum. Este o banana pe care doar dai click si atat.

Exact. O banana pe care apesi ca nebunul. Asta-i tot jocul. Evident, banana se mai schimba din cate am inteles, dar ideea de a da click pe ea nu se schimba. Va intrebati oare de ce este atat de popular inca 400.000 de oameni il joaca?

Aparent, din cand in cand, in timp ce apesi ca nebunul pe banana, sunt sanse sa-ti pice niste stickere care ar valora bani. Unele dintre ele nu valoreaza mare lucru, dar unele dintre ele ajung si la 1500-2000 de dolari. Oamenii le vand si banii ajung in contul de pe Steam unde poti fi folositi pentru a cumpara jocuri.

Traim vremuri interesante….