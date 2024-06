Galaxy Z Fold 6 Ultra: Noi scurgeri de informații despre o lansare pe mai multe piețe

Scurgerile de informații despre Galaxy Z Fold 6 continuă să apară pe măsură ce ne apropiem de evenimentul Samsung Unpacked din această vară. Ultima scurgere de informații se concentrează pe presupusul Galaxy Z Fold 6 Ultra, care va fi disponibil aparent pe o piață nouă.

Au existat mai multe zvonuri despre un al doilea model Galaxy Z Fold 6, cu numele de cod Q6A. Inițial, se zvonea că această variantă ar fi un dispozitiv pliabil de bază, dar tot mai multe rapoarte sugerează că ar putea fi un model „Ultra”. De asemenea, zvonurile au indicat că acest model Ultra ar fi exclusiv pentru țara de origine a Samsung, Coreea de Sud.

Conform unui raport de la Android Headlines, se pare că pliabilul premium ar putea ajunge pe cel puțin o altă piață — China. Publicația susține că a găsit numele de cod Q6A alături de numărul de model SM-W9025 într-o bază de date. Pentru referință, am văzut anterior că Q6A are numărul de model SM-F958N, așa că acest nou număr de model sugerează că va fi o variantă a modelului coreean. Acest lucru nu ar fi prea surprinzător, deoarece Fold are un nume diferit în China. De exemplu, versiunea chineză a Galaxy Z Fold 5 este cunoscută sub numele de Galaxy W24. Astfel, publicația speculează că acest model Ultra va fi numit Galaxy W25 Ultra. De asemenea, susține că acest model va avea aceleași specificații ca și modelul coreean.

Alte zvonuri au sugerat că ar putea exista și un „Galaxy Fold 6 Slim”. Totuși, sursa scurgerii de informații a menționat că numele nu este încă decis, dar ar putea fi doar Ultra. Astfel, pe măsură ce ne apropiem de lansarea oficială, rămâne de văzut cum va arăta oferta Samsung pentru noua generație de telefoane pliabile și în ce piețe vor fi disponibile.