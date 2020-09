Review microfon magnetic ModMic Wireless by Antlion Audio

Un gadget foarte interesant care s-ar putea sa va intereseze in aceasta perioada. Este un microfon care se ataseaza de casti printr-un magnet sau banda dublu adeziva si care se conecteaza la PC printr-un stick USB.

ModMic se numeste si este produs de Antlion Audio. Arata fix ca un microfon de casti, dar este portabil, wireless si mult mai performant. Arata fix asa cum il vedeti in fotografii si este foarte practic. Initial nu stiam cat de util va fi, dar mi-am dat seama imediat ca este un gadget foarte interesant.

In primul rand este mult mai performant decat orice alt microfon regasit pe o pereche de casti. Garantat. Chiar poate fi comparat cu un microfon mai mare cum a testat Darius AICI.

Acest microfon este foarte bun in conferinte si cum toata lumea lucreaza de acasa mi se pare un gadget foarte util. Sigur ai un microfon care nu se aude prea bine, bazaie sau se aude prea incet.

ModMic iti ofera un sunet clar si o conexiune rapida. Ai nevoie doar sa introduci stick-ul in USB si sa folosesti microfonul cum vrei. Il poti atasa de casti, il poti tine in mana, il poti lipi de monitor. Il poti monta unde vrei tu.

Pe langa asta ofera o autonomie de peste 12 ore si se incarca tot prin USB. Este flexibil, compatibil atat cu Windows cat si cu Mac sau Linux si chiar PS3.

Ce mi-a mai placut la acest microfon este latimea de banza. Inregistreaza un semnal complet de 16 bit si 48kHz, adica la calitate DVD cum se spunea pe vremuri, cu o frecventa de raspuns intre 20Hz si 20kHz. Practic ai o inregistrare foarte clara asa cum ati auzit si in testul audio.

Din pacate am aflat tarziu, insa microfonul poate functiona in mod omnidirectional sau in mon unidirectional. Are un slider care iti permite sa comuti intre cele doua moduri in functie de activitatea desfasurata. De exemplu atunci cand ai o sedinta il folosesti pe modul unidirectional incat sa nu se mai auda nimic din jurul tau.

Mi se pare foarte practic si foarte performant pentru cat este de compact. Clar il veti putea folosi in orice activitate, iar faptul ca este wireless si se poate monta oriunde mi se pare genial.

Cam acesta este ModMic Wireless, o jucarie tare interesante care mi-a intrecut asteptarile. La eMAG costa 699 lei.