BenQ Mobiuz EX2710S – monitor potrivit pentru eSports si consola

Ce faci cand ai nevoie de un monitor performant dar esti totusi limitat de buget? Incerci sa gasesti un compromis, o cale de mijloc.

Asa as descrie pe scurt monitorul Mobiuz EX2710S al celor de la BenQ, care este o varianta overclockata a variantei non S.

Prezentare generala

Acesta vine cu un ecran mat de tip IPS cu o diagonala de 27 inch si o rezolutie FullHD. Da, rezolutia poate fi considerata de multi mica pentru diagonala de 27inch. Pus langa un monitor cu rezolutia 1440p sau privit indeaproape cu siguranta veti observa marimea pixelilor. Dar acest panou vine cu o rata de reimprospatare de 165Hz si cu o multime de tehnologii care il fac potrivite pentru titlurile competitive sau pentru o experienta fluida pe console.

Timpul de raspuns este de 1ms MPRT (moving picture response time). Acest MPRT se refera la timpul pentru care un pixel este vizibil pe ecran. Cu cat timpul este mai mare, cu atat imaginea risca sa fie mai blurata si neclara. Alaturi de acest timp de raspuns foarte bun avem si tehnologia AMD FreeSync Premium care asigura o latenta scazuta si ajuta la eliminarea screen tearing-ului. In practica asta inseamna ca daca monitorul suporta 165Hz (in cazul de fata), dar placa video nu reuseste sa produca mai mult de 100-120fps in titlurile pe care le jucati, monitorul se va sincroniza dupa placa video si va oferi o imagine optima.Hertz si cadre pe secunda (fps) nu semnifica acelasi lucru, dar ambele reprezinta unitati de masura si sunt rude. O rata de reimprospatare de 165Hz s-ar traduce ca ecranul si-a facut 165 de reimprospatari intr-o secunda, in timp de 165 de cadre pe secunda s-ar traduce ca ecranul ar afisa 165 de imagini (care compun animatia) intr-o secunda. De unde relatia intre cele doua: unui cadru reimprospatat ii corespunde o imagine daca ambele au aceiasi valoare numerica, iar daca nu o au, FreeSync se asigura ca imaginea primita de utilizator nu are de suferit.

Diferenta dintre FreeSync si G-Sync este ca, dupa cum o sugereaza si numele FreeSync este gratis si e compatibil si cu placile video nVidia, nu doar cu cele AMD.

Este compatibil cu tehnologia HDRi si ofera 4 moduri de functionare: Game HDRi, Cinema HDRi, HDR si off. High Dynamic Range Image ajuta la crearea unei imagini mai naturale si permite detaliilor sa fie vizibile in colturile intunecate. EX2710S este dotat cu un senzor care verifica nivelul de lumina ambientala si ajusteaza imaginea HDR si luminozitatea in functie de aceasta.

Alte tehnologii prezente sunt eye-care, low blue light si color weakness mode.

In materie de design si constructie, EX2710S este un monitor aratos. Are o rama de dimensiuni reduse, cu o barbie pronuntata doar in partea de jos. Este permis un cable management, iar in interiorul talpii piciorului de sustinere pot fi lasate diverse obiecte de birotica. Se poate regla pe inaltime, inclinatie si roti spre stanga sau dreapta. In partea din spate sunt prezente 2 porturi HDMI 1.4 si un Display Port 1.2.

La fel ca orice monitor de gaming modern, acesta vine cu doua boxe integrate de 2.5W fiecare. Acestea au primit tratamentul TreVolo si un procesor digital de semnal. Sunetul este in regula pentru niste boxe integrate dar nu vor reusi sa egaleze un sistem 2.1 dedicat. In plus, cei care practica eSports vor folosi cu siguranta o pereche de casti performanta.

Experienta in utilizare

Desi e un monitor de gaming, l-am folosit cel mai mult pentru productivitate si mai putin pentru gaming. Diagonala de 27 inch e suficient de generoasa incat sa-mi usureze munca legat la ecranul unui laptop, iar ecranul de tip IPS este de calitate si nu m-au durut ochii de la o utilizare indelungata.

Pe partea de gaming, am petrecut cam 3 ore in Dying Light 2 alaturi de acest monitor si impreuna cu boxele integrate. Dying Light 2 este un joc colorat si rapid, dar care isi schimba radical datele problemei odata ce se lasa intunericul peste orasul virtual. Chiar si la rezolutia FullHD calitatea imaginii a ramas impresionanta si fara nici un defect. Culorile arata bine, iar noaptea imaginea ramane detaliata si alaturi de boxele integrate a reusit sa produca o atmosfera tensionata.

Forza Horizon 5 este alt titlu care pe sistemul personal a rulat la peste 100 de cadre pe secunda. Alt titlu rapid si spectaculos din punct de vedere vizual, unde monitorul nu a dezamagit.

Am incheiat testele cu FPS-ul meu preferat din ultimii doi ani si anume Doom Eternal, la care ma intorc iar si iar precum unii la marea albastra.

Concluzii

Mobiuz EX2710S este un monitor de gaming orientat spre buget. Posibil sa va inlocuiasca un monitor FullHD 144Hz mai vechi de tip LCD sau sa va fie monitorul primar pentru gaming daca numarul de cadre pe secunda este mai important decat o rezolutie ridicata. Din aceasta perpectiva eu il consider potrivit pentru titluri eSports, unde viteza este foarte importanta, iar acest monitor este capabil sa o ofere, alaturi de o imagine placuta ochiului si fara dureri chiar si la o expunere lunga. De asemenea legat la o consola Xbox Series S sau un Playstation 4/ 4 Pro il vad mai mult decat rezonabil. Il gasiti la 1200RON la PCGarage, iar daca il prindeti la oferta sub pretul acesta il puteti considera chiar un best-buy.