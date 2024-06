Betonul care stochează energie: O inovație revoluționară pentru viitorul energiei verzi

Cei care sunte╚Ťi deja obi╚Önui╚Ťi cu seria Fotovoltaice Gratis, ╚Öti╚Ťi c─â mai public─âm pe aici articole pe tema energiei verzi. Iar Google pare s─â ne recomande articole pe aceast─â tem─â. ­čśŤ

Betonul, cel mai utilizat material de construc╚Ťie din lume, ar putea deveni ╚Öi o solu╚Ťie revolu╚Ťionar─â pentru stocarea energiei, contribuind astfel la un viitor energetic sustenabil. Practic, de aici rezult─â c─â vom putea construi case, sau cl─âdiri de birouri, care vot fi ele ├«nsele baterii pentru energia verde, f─âr─â a mai fi nevoie de baterii dedicate, care sunt scumpe, ocup─â spa╚Ťiu ╚Öi nici nu prea sunt reciclabile. Ar merge s─â contruie╚Öti o cas─â de genul acesta, cu ╚Ťigla solar─â pe care compania lui Elon Musk o produce, nu? ­čÖé

├Äntr-un laborator din Cambridge, Massachusetts, un teanc de cilindri de beton negru, ├«mbibat ├«n lichid ╚Öi conectat la cabluri, st─â aparent inert. Totu╚Öi, c├ónd Damian Stefaniuk apas─â un buton, ace╚Öti cilindri aduc la via╚Ť─â un LED, ilumin├óndu-l.

La ├«nceput, nu am crezut c─â este posibil, spune Stefaniuk, rememor├ónd prima dat─â c├ónd a v─âzut LED-ul aprins. Am crezut c─â nu am deconectat sursa extern─â de energie. A fost o zi minunat─â. Am invitat studen╚Ťi ╚Öi profesori s─â vad─â, pentru c─â ╚Öi ei erau sceptici.