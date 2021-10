Bitdefender îți poate face un digital footprint

Fiică-mea a avut curiozitatea să caute, la un moment dat, ce știe google despre mine. A găsit o serie de articole, referințe la paginile mele de blog sau de social media și ceva poze. Dacă vreți și voi așa ceva, dar la un nivel mai mare, puteți încerca noul Digital Identity Protection de la Bitdefender.

Este vorba despre un tool care nu apare încă lansat pe la noi, dar despre care mi-a spus… Google la articole sugerate. 🙂 Costă 3,33 dolari pe lună, dacă alegeți planul anual, sau 7,99 dolari pe lună, pentru cel lunar și are și opțiunea de 30 Day Money-Back Guarantee.

Make sure your private data always stays private.

Bitdefender Digital Identity Protection monitors your digital footprint and checks if any sensitive information was exposed on the Dark Web. https://t.co/VG8q4j3GWc

— Bitdefender (@Bitdefender) October 6, 2021