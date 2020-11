Black Friday 2020 – oferte foarte bune la ABD Computers

ABD Computer are oferte foarte bune la calculatoare, laptop-uri si monitoare. Am gasit monitoare care costa 90 de lei, calculatoare pe la 300 lei si laptop-uri cu preturi in jur de 800 lei. Au si pachete pentru scoala online la preturi super bune.

Vedeti toate ofertele AICI. Sunt multe produse bune la preturi mici. Cred ca imi comand un monitor ca sa il leg la sistemul de camere de surpaveghere.