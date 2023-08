Cablurile USB C pentru iPhone 15 vor avea limitari pentru anumite modele

Este clar ca avem USB pe iPhone 15, dar ce nu stie lumea este ca Apple va limita portul pentru modelele simple. iPhone 15 si iPhone 15 Plus vor fi limitate la vitezele USB 2.0, insa modelele iPhone 15 Pro si Max (sau Ultra) vor avea port USB Type C 3.2 Gen 2×2.

O veste buna este ca noile cabluri vor fi mai lungi, de la 1 metru cat aveau modelele Lightning la 1.6 metri. S-a renuntat si la MFi, astfel ca nu vor exista limitari la cablurile de la producatori terti. E bine pana aici.

Doar ca iPhone 15 si iPhone 15 Plus vor avea portul limitat la vitezele USB 2.0, ceea ce inseamna ca vor avea incarcare la 20W si viteze de transfer mai mici. In schimb, iPhone 15 Pro si varianta Max sau Ultra vor primi USB Type C 3.2 Gen 2×2, adica cu flux dublu. Cablurile, indiferent de ce iPhone va luati, vor suporta Power Delivery 3.0 pana la 20V, 3A si 60W, astfel ca le puteti folosi sa incarcati si alte dispozitive mai puternice.