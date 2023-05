Care sunt lunile cele mai propice vieții din sistemul nostru solar?

De la începutul existenței sale raționale, omul a început să se întrebe dacă este singur în Univers sau nu. Am crezut că este un om pe lună, am crezut în omuleții verzi de pe Marte, dar nu am găsit nimic. Până acum…

Cercetătorii au identificat în sistemul nostru solar șase sateliți naturali ai planetelor, care ar fi cei mai posibili a fi gazde pentru ființele vii. Asta, după ce ne-am convins că planetele telurice nu sunt potrivite pentru așa ceva.

Sonda JUICE a Agenției Spațiale Europene, urmează să fie lansată în aprilie spre gigantul gazos și spre lunile sale Europa, Callisto și Ganymede. JUICE și misiunea Europa Clipper a NASA către Jupiter și Europa, programată să fie lansată în 2024, vor schimba modul în care înțelegem sistemul solar exterior. Lunile înghețate ar putea rescrie perspectiva noastră cosmică, așa cum au făcut-o și atunci când astronomii le-au descoperit în secolul al XVII-lea.

Posibilitatea ca acestea să susțină viața sunt destul de mari, pentru că sunt corpuri cerești înghețate, care au la interior resurse de apă. Candidații luați în calcul de articolul-sursă sunt sateliții lui Jupiter – Europa, Callisto și Ganymede, cei ai lui Saturn – Enceladus și Titan, dar și ai lui Neptun – anume Triton…

Ce mi se pare mie interesant este că majoritatea acestor căutări sunt centrate pe forme de viață pe bază de carbon, cele cunoscute și similare cu noi. Doar că, dacă e să fim sinceri, pot fi și alt tip de vietăți, cum a fi cele bazate pe siliciu.

