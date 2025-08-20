Castiga un Nubia Focus 2 Ultra + kitul de fotografiere

Nubia 2 Focus Ultra a fost testat de noi AICI si puteti citi review-ul cu bune si cu rele. Este un telefon bun pe partea foto si poate ajunge la tine alaturi de kitul de fotografiere. Esti pregatit?
Daca Nubia Flip si-a gasit deja un castigator, trebuie si Nubia Focus 2 Ultra sa ajunga la cineva. Regulile sunt aceleasi. Da un like la pagina ZTE Nubia pe Facebook si follow ArenaIT pe unde apuci: Facebook, Instagram si TikTok. La final lasa un comentariu oriunde vrei tu ca sa ne anunti ca te-ai inscris. Pe 29 august alegem un castigator, random, din sectiunea de comentarii. O sa va verificam pe fiecare in parte.
Succes!
Participa la discutie!
Ciprian a zis
Sunt pregătit (am doar facebook, insta si tiks nu)
Rares a zis
inscris
Fazekas Zoltan a zis
Performante bune, camere usor de folosit, autonomie buna, pret bun! M-am inscris! Multumesc pt concurs!
Dodoi Daniela a zis
Zi frumoasa
Ionel a zis
Super!
Vlad Jianu a zis
Inscris 🙂
Anelia a zis
Sunt înscrisă.
Mulțumim pentru oportunitate.
Remus a zis
Sa vedem ce iese.
Stefan a zis
As avea nevoie de un telefon nou…
Raimond a zis
M-am inscris. Multumesc!
Andra Lazar a zis
M-am inscris.
vlad_dsc a zis
M-am înscris.
Ionuț a zis
M-am înscris și eu!
Marian a zis
Înscris la concurs.
stanescu razvan a zis
Razvan
Pepi a zis
Inscris si eu la concurs
synergythermcom a zis
Pe Instragram si tiktok dat follow. Mersi
RainMan a zis
Like pe facebook pentru inscriere.
Cristi D a zis
Zi buna
Adrian Pascaru a zis
M-am inscris la concurs
Mihail a zis
FB! noroc!
vasile a zis
Pret acceptabil
Florin a zis
Înscris!