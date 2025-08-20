Oferte Xiaomi pentru începutul anului școlar

Xiaomi lansează o campanie Back-to-School cu reduceri și oferte speciale pe www.mi.com/ro și în rețeaua de parteneri.

Sunt disponibile smartphone-uri, tablete și produse AIoT la prețuri reduse, pentru elevi, studenți și pasionați de tehnologie.

Redmi 15 5G este disponibil în România cu o baterie de 7000mAh, încărcare rapidă de 33W și ecran FHD+ de 6,9″ cu rată de reîmprospătare de 144Hz. Are rezistență IP64, procesor Snapdragon 6s Gen 3, până la 16GB RAM și stocare de până la 2TB. Sistemul de camere duale de 50MP este completat de funcții AI, iar sunetul este redat prin Hi-Res Audio și Dolby Atmos. Rulează Xiaomi HyperOS 2 și include funcții precum Circle to Search și Google Gemini.

Redmi 15C are un ecran HD+ de 6,9″, baterie de 6000mAh, încărcare rapidă de 33W și procesor MediaTek Helio G81-Ultra. Oferă până la 16GB RAM și 1TB stocare, cameră AI de 50MP și funcții inteligente prin Xiaomi HyperOS 2.

Până la 2 septembrie, modelele Redmi 15 5G, Redmi 15 și Redmi 15C vin cu un voucher de reducere de 100 Lei.

Până la 27 august, modelele POCO beneficiază de reduceri de până la 47%. POCO X7 Pro costă 1.199 Lei și include Xiaomi Smart Band 9. POCO F7 Ultra este redus la 2.699 Lei, iar POCO M7 la 699 Lei. Sunt disponibile puncte Mi duble și oferte flash zilnice între 19:00 și 24:00.

Până la 17 septembrie, modelele Redmi Note 14 Pro sunt reduse cu până la 700 Lei, iar tableta Redmi Pad 2 (WiFi/4G) este disponibilă până la finalul lunii august la 899 Lei, cu husă inclusă.

Produsele AIoT, precum Xiaomi Smart Band 10, Xiaomi TV A Pro 55″ 2026 și Xiaomi Electric Scooter 5, beneficiază de un cupon de reducere de 10% până la 17 septembrie.