Cerințele de sistem pentru Battlefield 6 au fost publicate. Jocul pare să fie foarte bine optimizat pentru PC

Electronic Arts a făcut publice cerințele de sistem finale pentru Battlefield 6, iar la prima vedere jocul pare să fie foarte bine optimizat. După cum se laudă și EA, PC-ul este platforma preferată de jucătorii Battlefield, iar din acest motiv a insistat foarte mult pe optimizare și introducerea cât mai multor opțiuni de customizare grafică. Astfel, pe lângă integrarea tehnologiilor de upscaling NVIDIA DLSS 4, AMD FSR și Intel XeSS, a framerate-ului deblocat și a suportului pentru monitoare ultrawide, Battlefield 6 include și extrem de multe preset-uri de calitate grafică, putând fi adaptat oricărei configurații de gaming.

Cerințele minime, gândite pentru 1080p, detalii low și 30 de cadre pe secundă, includ un procesor modest, Intel Core i5-8400 sau AMD Ryzen 2 2600, o placă video NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT sau Intel Arc A380, 16 GB de memorie RAM, dar minim dual channel la 2133 mhz, respectiv 55 GB spațiu de stocare. Deși jocul suportă toate tehnologiile de upscaling, cerințele menționate sunt pentru randare la rezoluție nativă, așadar acesta ar putea rula chiar și pe configurații mai slabe, dar cu upscaling activat.

Cât despre cerințele recomandate, acestea țintesc fie rezoluție 1440p, detalii high și 60 de cadre pe secundă, fie 1080p, detalii low și 80 de cadre pe secundă și includ un procesor Intel Core i7-10700 sau AMD Ryzen 7 3700X, placă video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon 6700 XT sau Intel Arc B580, 16 GB memorie RAM (dual channel la 3200 mhz), respectiv 90 GB spațiu pe SSD.

Pentru o experiență pe ultra, adică la rezoluție 4K, detalii ultra și 60 de cadre pe secundă sau 1440p, detalii high și 144 cadre pe secundă, gamerii vor avea nevoie de un procesor Intel Core i9-12900K sau AMD Ryzen 7 7800X3D, placă video NVIDIA RTX 4080 sau AMD Radeon RX 7900 XTX și 32 GB memorie RAM (dual channel 4800 mhz). Și în acest caz, cerințele și indicatorii de performanță sunt la rezoluție nativă, fără upscaling.

Jocul se lansează pe 10 octombrie și va fi disponibil pe PC, PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Pe PC costă 69.99 euro în varianta standard și poate fi precomandat prin Steam sau platforma EA.